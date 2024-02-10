Российско-китайский нефтепровод столкнулся с угрозой

Нефтепровод "Китай — Россия" столкнулся с угрозой из-за внешних факторов, в частности, из-за таяния вечной мерзлоты на территории Китая. Это приводит к деформации трубопровода из-за перепада температур, что увеличивает риск утечек нефти.
Ученые и специалисты предупреждают о необходимости мониторинга состояния нефтепровода и принятия мер по его поддержанию, включая усиление конструкции и поднятие участков трубопровода на сваи, сообщает Южный Федеральный.
Ученые из университета Ньюкасла выявили оптимальные методы хранения и приготовления яиц
Ученые обнаружили, что хранение яиц при комнатной температуре способствует сохранению большего количества витамина D по сравнению с охлаждением в холодильнике. При сублимационной сушке яиц также сохраняется высокий уровень витамина D3.
Норвегия собирается готовиться к войне с Россией
Ранее в НАТО также заявили о необходимости подготовки к войне с Россией.
Ученые провели исследование льда в Антарктиде
Исследование проведенное учеными из Кембриджского университета и Британской антарктической службы обнаружило, что около 8 тысяч лет назад в Западной Антарктиде произошло быстрое истончение ледяного покрова.
Сомнологи исследовали влияние кофеина на организм после бессонной ночи
Исследование, проведенное сомнологами, выявило, что кофеин способен частично компенсировать недостаток сна, улучшая концентрацию внимания после бессонной ночи. Однако, несмотря на повышение работоспособности, кофеин не улучшает способность решать сложные когнитивные задачи и не сокращает количество ошибок.