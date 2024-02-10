Российско-китайский нефтепровод столкнулся с угрозой

Нефтепровод "Китай — Россия" столкнулся с угрозой из-за внешних факторов, в частности, из-за таяния вечной мерзлоты на территории Китая. Это приводит к деформации трубопровода из-за перепада температур, что увеличивает риск утечек нефти.

Ученые и специалисты предупреждают о необходимости мониторинга состояния нефтепровода и принятия мер по его поддержанию, включая усиление конструкции и поднятие участков трубопровода на сваи, сообщает Южный Федеральный.