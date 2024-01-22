Врач Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла и масла гхи для здоровья печени, сердца и поджелудочной железы. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что оба вида масла, полученные из молочного сырья, содержат животные жиры, причем их вредность сопоставима с обычным сливочным маслом.

Масло гхи и топленое масло отличаются процессом производства: первое получают нагреванием и очисткой сливок, второе — нагреванием и плавлением сливок и масла. Врач подчеркнул, что при нагревании любое масло становится более концентрированным.

Согласно Вялову, топленое масло и гхи содержат больше холестерина (25 мг на 100 г по сравнению с 21 мг в обычном сливочном масле), что приводит к увеличению количества вредных насыщенных жирных кислот и уменьшению полезных элементов, таких как кальций, фосфор и калий. Он подчеркнул особенную вредность этих масел для органов, таких как печень, сердце и поджелудочная железа.

Вялов также отметил, что в отличие от топленого масла и гхи, сгущенное молоко приносит больше пользы, однако также рекомендует употреблять его с умеренностью, сообщает МедиаПоток.