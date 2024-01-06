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Биолог Бессонов разоблачил мифы о вреде растительного масла
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:27

Биолог Бессонов разоблачил мифы о вреде растительного масла

Биолог Владимир Бессонов разоблачил мифы о вреде растительного масла, подчеркивая его полезность для здоровья. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуется употребление в пищу жидких жиров вместо твердых. Растительное масло, по словам эксперта, пригодно для приготовления диетических блюд и способствует снижению уровня холестерина в рационе благодаря содержанию фитостеринов.

Бессонов опроверг миф о повышении холестерина из-за растительного масла и утверждение о канцерогенных веществах при жарке. Он пояснил, что образование этих соединений требует нагрева масла до 210-240°, в то время как на кухне используется температура 180-200°.

Эксперт рекомендует использовать смеси масел, такие как подсолнечное с добавлением рыжикового, льняного или тыквенного, вместо считаемого более полезным оливкового масла. Открытую бутылку масла следует хранить в холодильнике для более медленного окисления, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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