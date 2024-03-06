Россия и партнеры по ОПЕК+ не планируют "задирать" цены на нефть, сообщил вчера Владимир Путин в поселке Солнечнодольск Ставропольского края.
Главная цель действия нашей страны и ОПЕК+ - это обеспечение стабильности на энергетическом рынке. Поэтому Россия и участвует в расширенном формате ОПЕК+, что позволяет регулировать цены на рынке. Потому что бесконечное задирание цен негативно сказывается на производителях и потребителях.
Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки с 1 марта 2023 года. Меры были приняты на фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российской нефти и организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. барр. в сутки во втором квартале текущего года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал планы Германии в отношении эскалации конфликта на Украине тревожным сигналом
В связи с утечкой сообщений, которые следуют из рассекреченного телефонного разговора немецких офицеров, Германия всерьёз втянута в военный конфликт на Украине, именно поэтому планировала нанести реальные удары по Крымскому мосту. Так считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
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