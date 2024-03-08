В США самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines потерял шину при взлете. Авилайнер следовал из Сан-Франциско в Японию. Самолет экстренно был вынужден сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. На борту самолета находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.
Шина повредила при падении несколько машин, припаркованных на территории аэропорта. В заявлении авиакомпании говорится, что у самолета 777-200 имеется шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. В контексте инцидента было отмечено, что самолет рассчитан на безопасную посадку даже при отсутствии или повреждении шин.
Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила благополучную посадку самолета после сообщения о проблеме с шасси.
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