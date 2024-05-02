По итогам специальной военной операции необходимо создать трибунал для украинских нацистов, фундаментом которого будут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Телеграм-канале.