По итогам специальной военной операции необходимо создать трибунал для украинских нацистов, фундаментом которого будут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Телеграм-канале.
Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций
Такое решение озвучили на официальном уровне.
Количество украинских миллионеров стало больше
На данный момент их количество составило более 10 миллионов человек, сообщили в правительстве.
Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной
Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак
Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.