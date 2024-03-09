Ученые обнаружили новый вид древних хищников

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research, описывается открытие нового вида мозазавридов, Khinjaria acuta, обнаруженного в Марокко. Этот вид характеризуется кинжалообразными зубами и необычной формой черепа. Ученые считают, что эти характеристики указывают на специализацию в охоте. Khinjaria acuta была гигантской морской ящерицей, длиной около 7-8 метров, жившей около 66 миллионов лет назад. Судя по морфологии зубов и черепа, предполагается, что этот вид питался крупной добычей, возможно, рыбой, акулами или даже другими мозазаврами.
Уникальные черты мозазавридов, такие как кинжалообразные зубы и сила укуса, свидетельствуют об их специализации в охоте. Несмотря на большой размер и хищнические адаптации, исследователи предполагают, что Khinjaria acuta могла охотиться уникальным образом, чтобы избежать конкуренции с другими хищниками того времени. С учетом маленьких глаз и формы морды, обоняние, вероятно, играло важную роль в охотничьем поведении, особенно при ночной или водной охоте.
Это открытие расширяет наше понимание океанических экосистем миллионы лет назад, подчеркивая разнообразие хищников и диеты в то время, в отличие от современных дней, когда доминируют лишь несколько крупных хищников, сообщает Planet Today.
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