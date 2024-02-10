Ученые изучили смешивание вод Тихого и Атлантического океанов

Ученые провели исследование процесса смешивания водных масс Тихого и Атлантических океанов и обнаружили, что процесс схож с добавлением сливок в кофе. Волны и сильный ветер играют ключевую роль в ускорении смешивания.

Смешивание происходит не только на поверхности, но и в глубинах океана, влияя на процессы приливов. В среднем слое океана смешивание происходит медленнее из-за меньшей турбулентности, но все же наблюдается в различных точках океана.

Эти результаты подчеркивают важность изучения смешивания вод океанов для понимания глобальных климатических процессов, сообщает В Татарстане.