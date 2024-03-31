Ученые разработали инновационный метод борьбы с глобальной проблемой закисления океанов

Исследование ученых, опубликованное в The Conversation, обнаружило, что уровень кислотности воды увеличивается из-за поглощения углекислого газа океанами. Это негативно влияет на экосистемы, включая коралловые рифы.
Ученые предложили метод повышения щелочности океанов, который включает добавление щелочных материалов. Однако это требует огромного количества сырья. Вместо этого они предложили биохимический метод биполярного мембранного электродиализа (BMED), который включает прокачку воды через специальные фильтры.
Для более эффективного и экономически целесообразного процесса, ученые уже занимаются разработкой ультратонких мембран. Однако для BMED потребуется электричество, которое планируется получать из возобновляемых источников энергии, сообщает SM.News.
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