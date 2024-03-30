Ученые обнаружили новое существо на дне Тихого океана

В ходе экспедиции ко дну Тихого океана ученые обнаружили новый вид глубоководных существ — боконогих голотурий, или морских огурцов, включая розовое существо с ножками-сосисками. Морской биолог Реген Дреннан отметила, что многие из этих видов, вероятно, являются новыми для науки.
Несмотря на то, что некоторые из обнаруженных организмов были известны до этого, их официальное описание и изучение были затруднены отсутствием образцов. Среди найденных существ были скотопланесы, прозрачный морской огурец "уникумбер" и нежно-розовый "поросенок Барби" с ножками-сосисками. Кроме того, ученые обнаружили крысохвостую рыбу.
Хотя исходная цель экспедиции была связана с разведкой полезных ископаемых в регионе Кларион-Клиппертон, таких как кобальт, никель и марганец, открытие новых видов морских организмов представляет собой значительное научное достижение, сообщает МИР24.
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