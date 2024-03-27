Ученые подтвердили значительное замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC)

AMOC играет ключевую роль в регуляции климата, распределяя тепло и кислород в океанах. Это явление имеет глобальное значение, влияя на климатические процессы от Европы до тропиков.
Исследователи из Университета Мэриленда, в частности доктор Алексей Мишонов, провели новый анализ данных, подтверждающий устойчивое замедление AMOC с середины 90-х годов. Они отмечают, что это замедление может привести к существенным изменениям климата, таким как более холодные зимы в Европе и увеличение температур в тропиках.
Хотя точная степень изменений AMOC сложна для оценки из-за сложности океанических течений, исследователи отмечают снижение переноса теплой воды Гольфстримом на 20%. Это замедление может иметь серьезные последствия для климата и экосистем океана, включая истощение кислорода и коллапс глубоководных экосистем.
Хотя сценарии, подобные тем, которые показаны в голливудских фильмах, могут быть преувеличены, ученые все же подчеркивают, что замедление AMOC имеет потенциал вызвать значительные и непредсказуемые изменения климата. Интерес к изучению AMOC и его влияния на климат оправдан, учитывая его важность для понимания глобальных климатических процессов, сообщает Planet Today.
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