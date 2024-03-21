Новое исследование раскрыло информацию о наличии большого скопления мусора в Тихом океане

Группа немецких ученых из Центра экологических исследований имени Гельмгольца и Центра полярных и морских исследований Института Альфреда Вегнера провела пятинедельную экспедицию, в ходе которой были взяты образцы поверхностных вод в северной части Тихого океана между Ванкувером (Канада) и Сингапуром.

Ученые отметили, что обнаружение высоких концентраций пластиковых отходов в охраняемых зонах Тихого океана вызвало серьезные опасения. Это противоречит прогнозам моделей и подчеркивает необходимость принятия срочных мер для защиты океанов от дальнейшего загрязнения. Все взятые образцы воды содержали пластиковые частицы, что свидетельствует о том, что полимерный мусор негативно воздействует на все экосистемы океана и продолжает активно накапливаться в морской среде.

Это открытие подчеркивает важность продолжения научных исследований в этой области и необходимость разработки эффективных стратегий по борьбе с морским загрязнением пластиком, сообщает SM.News.