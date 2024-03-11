Ученые сообщили, что Атлантический океан через 20 млн лет начнет уменьшаться

Геологические исследования указывают на то, что Атлантический океан, образовавшийся в результате раскола суперконтинента Пангеи, продолжает свое расширение за счет сжатия Тихого океана. Однако новое исследование показывает, что через 20 миллионов лет в Атлантическом океане возникнет свое собственное Огненное Кольцо из-за активности зон субдукции, особенно у Гибралтара.

Это может привести к уменьшению размеров океана.

Изучение этих процессов не только интересно с геологической точки зрения, но и важно для прогнозирования землетрясений, так как зоны субдукции часто вызывают сильные подземные колебания, имеющие большое разрушительное воздействие, как было, например, в Лиссабонском землетрясении 1755 года, сообщает Политаналитика.