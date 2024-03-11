Ученые сообщили, что Атлантический океан через 20 млн лет начнет уменьшаться

Геологические исследования указывают на то, что Атлантический океан, образовавшийся в результате раскола суперконтинента Пангеи, продолжает свое расширение за счет сжатия Тихого океана. Однако новое исследование показывает, что через 20 миллионов лет в Атлантическом океане возникнет свое собственное Огненное Кольцо из-за активности зон субдукции, особенно у Гибралтара.
Это может привести к уменьшению размеров океана.
Изучение этих процессов не только интересно с геологической точки зрения, но и важно для прогнозирования землетрясений, так как зоны субдукции часто вызывают сильные подземные колебания, имеющие большое разрушительное воздействие, как было, например, в Лиссабонском землетрясении 1755 года, сообщает Политаналитика.
Археологические исследования на парковке в Иерусалиме привели к удивительному открытию
Ученые обнаружили древний ров железного века под поверхностью парковки.
Ученые из университета Тафтса предупреждают о возможном изменении вкуса сыров с плесенью в будущем
Вкус сыров с плесенью может измениться в будущем из-за уязвимости штамма Penicillium camemberti к патогенам из-за его недостаточного генетического разнообразия.
Ученые-геологи из Университета Торонто обнаружили скрытые разломы на Тихоокеанской плите
В отличие от предыдущих представлений о негибкости океанических плит, исследование показало, что плита расколота крупными подводными разломами, результатом воздействия огромных сил внутри плиты.
Эксперты дали советы по отбеливанию желтых пятен на пластике
Желтые пятна на пластике являются актуальной проблемой в современном мире из-за ультрафиолетовых лучей, старения материала и других факторов.