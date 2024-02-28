Российские ученые впервые провели исследования придонных течений в Центральной Атлантике

Исследование позволило получить экспериментальные данные о трехмерной циркуляции океана, что имеет важное значение для понимания процессов в глубоководных областях океана. Исследования добавили необходимые данные для глобальных моделей циркуляции, важных для прогнозирования изменения климата.
В работе приняли участие специалисты не только из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, но и из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН и Института гидродинамики Сибирского отделения РАН.
Гидрологические измерения, включая температуру, соленость и скорость течения, были выполнены в абиссальном канале Видал, который оказался ключевым элементом трехмерной циркуляции океана. Этот канал, протяженностью около 800 км и шириной до 3 км, представляет собой важную гидрологическую структуру, ранее не исследованную. Кроме того, исследования включали замеры в разломе Вима, где антарктическая донная вода течет на протяжении 800 км, заполняя глубоководные котловины северо-восточной Атлантики. Общее количество станций зондирования составило 125, включая 78 глубоководных.
Исследование также охватило северное экваториальное течение и включало анализ растворенного кислорода, содержания силикатов и нитратов, кислотности, щелочности, оптических параметров и содержания хлорофилла, что дополнило понимание океанографических процессов в рассматриваемых регионах, сообщает ТАСС.
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