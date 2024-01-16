Ученые создали первый глобальный геномный каталог микробов Мирового океана, включающий информацию о более чем 317 млн группах генов. Исследователи использовали технологии для сбора и анализа проб воды из разных глубин океана во всех регионах мира.
Этот атлас поможет в изучении разнообразия морской жизни и выявлении ранее неизвестных особенностей экосистем.
Например, ученые обнаружили различия в активности микробов на дне океана и в его толще, а также выявили наличие грибков в "сумеречной зоне". Открытый доступ к полной версии каталога предоставлен для дальнейших исследований биологами, экологами и другими специалистами, сообщает ТАСС.
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