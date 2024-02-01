Госдума готовит жесткое обращение к США после сбитого Ил-76

Обращение, проект которого внесено в Госдуму 1 февраля, потребует от США жесткой реакции на действия официального Киева. Поводом для такого документа стал недавний инцидент со сбитым российским военно-транспортным самолетом Ил-76. В нём, помимо нашего экипажа, находились украинские военнопленные.

Документ называется: Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Конгрессу Соединенных Штатов Америки в связи с совершением Украиной очередного террористического акта, в результате которого был вероломно сбит самолет военно-транспортной авиации Вооруженных Сил Российской Федерации".

Отмечается, что все вопросы по обмену пленными военнослужащими были заранее согласованы с сторонами, в том числе и маршрут их доставки. Тем ужаснее и циничнее выглядит акт уничтожения своих же граждан, который наверняка был согласован Киевским режимом.

Российская сторона недоумевает, как возможно такое кощунство в отношении своих же солдат, которые были бессмысленно убиты, хотя буквально через сутки могли оказаться дома.

США передавали и продолжают передавать Украине вооружение, которое часто используется для ударов по мирному населению. Российские эксперты уже установили, что Ил-76 был сбит с применением американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.