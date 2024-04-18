Врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков подчеркивает, что несмотря на усилия в соблюдении диеты и тренировок, лишний вес может сохраняться из-за скрытых факторов, включая медицинские проблемы. Он рекомендует провести три основных анализа для выявления причин набора веса:

Инсулин: повышенный уровень инсулина указывает на инсулинорезистентность, что способствует скорому накоплению жировой ткани в области живота. Ферритин: недостаточный уровень ферритина приводит к недостатку кислорода в тканях и накоплению лишнего веса. Кортизол в слюне: повышение уровня кортизола снижает чувствительность клеток к инсулину, что может привести к перееданию и тяге к сладкому.

Садыков также подчеркивает важность обращения к врачу для проведения общего анализа крови, который может выявить другие медицинские проблемы, влияющие на метаболизм. Для поддержания здорового веса рекомендуется сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, управление стрессом, достаточный сон и поддержка близких и друзей. Снижение веса требует терпения и настойчивости, и в случае проблем следует обратиться к врачу для разработки индивидуального плана лечения, сообщает Doctorpiter.Ru.