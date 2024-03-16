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Эндокринолог Еремичева представляет методы самодиагностики ожирения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:03

Эндокринолог Еремичева представляет методы самодиагностики ожирения

Эндокринолог из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Еремичева рекомендует рассчитать индекс массы тела и измерить окружность талии для определения висцерального ожирения.

Нормальные значения окружности талии: до 94 см для мужчин и до 80 см для женщин.

Также важно учитывать соотношение окружности талии и бедер. Сагиттальный диаметр также является показательным: превышение 25 см при измерении лежа на спине указывает на риск ожирения. Эксперт предупреждает, что игнорирование риска ожирения может привести к серьезным проблемам, поэтому рекомендует обратиться к эндокринологу при выявлении признаков ожирения, сообщает Вечерняя Москва.

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