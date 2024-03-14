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Академик Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Академик Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения

Академик Российской академии наук Виктор Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения, отметив, что 62% взрослых и 17,1% детей в России страдают избыточным весом. Ожирение представляет собой глобальную проблему, сокращающую продолжительность жизни и способствующую развитию хронических заболеваний.

Традиционное питание не способно решить эту проблему, так как полезные вещества растворены, и для их получения требуется потребление большого количества пищи. В связи с этим академик рассматривает создание специализированных продуктов для профилактики ожирения, снижая содержание углеводов и насыщенных жиров, а также увеличивая долю минералов и витаминов.

В России уже доступны обогащенные молочные и хлебобулочные продукты, и важно осознанно выбирать их, изучая состав, чтобы сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.

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