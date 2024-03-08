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Ученые совершили значимое открытие, выяснив, что ожирение становится всемирной эпидемией
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:18

Ученые совершили значимое открытие, выяснив, что ожирение становится всемирной эпидемией

Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что количество детей с избыточным весом увеличилось в четыре раза за последние 30 лет, охватывая практически каждого десятого ребенка на планете.

Наиболее тревожная ситуация складывается на островных государствах Тихого океана, где процент лиц с ожирением среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет колеблется от 20% до 40%. Страны Латинской Америки также испытывают серьезные проблемы с ожирением среди детей.

Отмечается, что более 60% взрослого населения на островах Полинезии и Микронезии живут с избыточным весом. Кроме того, в странах среднего уровня дохода доля людей с избыточным весом также увеличивается из-за нехватки доступного здорового питания и возможностей для занятий спортом.

Это исследование не только дает понимание о глобальных тенденциях в ожирении, но и указывает на необходимость принятия действенных мер по противодействию этой проблеме, включая просвещение о здоровом питании и стимулирование активного образа жизни, сообщает Новые Известия.

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