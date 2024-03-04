ВОЗ опубликовала данные, согласно которым число людей с ожирением в мире увеличилось вдвое с 1990 года

Каждый восьмой житель Земли страдает от ожирения. Уровень ожирения среди взрослых вырос более чем в два раза, а среди детей и подростков — в четыре раза. В 2022 году 43% взрослого населения имели избыточный вес.

Ожирение может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Генеральный директор ВОЗ подчеркнул важность профилактики и лечения ожирения с ранних лет при помощи диеты, физической активности и надлежащего ухода.

Исследование также выявило, что недоедание остается проблемой общественного здравоохранения в некоторых регионах, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары. Проблема недоедания и избыточного веса особенно актуальна для жителей островных государств в Тихом океане и Карибском бассейне, а также для жителей Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает ТАСС.