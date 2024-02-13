Врач Неймарк выделяет тяжелые последствия детского ожирения и его влияние на взрослую жизнь

Врач-бариатрический хирург Александр Неймарк подчеркивает, что увеличение веса в раннем возрасте может иметь серьезные последствия на здоровье взрослых. Неймарк указывает на увеличение случаев ожирения среди россиян и идентифицирует нарушения эндокринной системы и недостаток физической активности как ключевые факторы развития этого заболевания у детей.

Он объясняет, что привычки в питании и физической активности формируются в семье, и показывает, как нерегулярное и несбалансированное питание родителей может быть скопировано детьми, что приводит к перееданию и потере контроля над питанием. Питание детей постепенно замещается фаст-фудом и высококалорийными напитками из-за их привлекательности и удобства. Эти нездоровые привычки в питании и малоподвижный образ жизни из детства могут привести к серьезным последствиям для здоровья взрослых, существенно влияя на общее самочувствие, сообщает SM.News.