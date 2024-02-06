Диетолог Стародубова рассказала о проблеме ожирения в России и методах ее решения

Главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова объяснила, что ожирение и избыточная масса тела определяются по индексу массы тела (ИМТ), но важнее учитывать наличие осложнений и сопутствующих заболеваний при постановке диагноза.
Сложность лечения ожирения заключается в его хроническом характере и низкой приверженности пациентов к рекомендациям. Однако комплексные программы лечения, включающие диетотерапию и физические нагрузки, доказали свою эффективность, позволяя более половине пациентов удерживать сниженную массу тела на долгосрочной основе.
При подходе, включающем мультидисциплинарную бригаду специалистов и применении современных методов медикаментозной терапии или бариатрической хирургии, достигается более высокая эффективность лечения. Однако эти методы требуют строгого соблюдения рекомендаций по питанию и физической активности.
Вместо временных диет рекомендуется изменение образа жизни на основе здорового питания и умеренной физической активности. Целью является постепенное снижение массы тела на 0,5-1 кг в неделю или 10-15% от первоначальной за год. Это позволяет достичь хороших результатов в профилактике сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, сообщает Аргументы И Факты.
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