Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом

Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
Эксперимент на лабораторных мышах, подвергнутых высокожировой диете, показал, что ожирение может привести к изменениям в митохондриальной ДНК, переводя митохондрии в режим деления в жировых клетках. Это усложняет процесс похудения, способствуя накоплению жира и объясняя сложности с похудением у некоторых людей с избыточным весом. Открытия были опубликованы в журнале Nature Metabolism, сообщает Газета.Ру.
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