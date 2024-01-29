Врачи из РФ сталкиваются с увеличенным количеством случаев ожирения у пациентов

Российские врачи сталкиваются с увеличивающимся числом случаев ожирения, что приводит к увеличению оперативных вмешательств для лечения этого заболевания. Согласно данным Общероссийского бариатрического реестра, с 2020 года количество операций по борьбе с ожирением выросло на 172%, достигнув 8955 в 2023 году. Лидерами среди пациентов, нуждающихся в операции, являются женщины (87%), особенно в возрастных категориях от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет.

Центр бариатрической медицины в Ростове-на-Дону сообщает о популярности метода бариатрии, направленной на лечение ожирения. Операции ориентированы не на эстетические коррекции, а на борьбу с ожирением, представляющим серьезную угрозу для здоровья. Врачи подчеркивают, что при индексе массы тела (ИМТ) выше 40 начинаются серьезные нарушения обмена веществ и гормональные изменения, делая естественное похудение трудным.

Благодаря оперативным вмешательствам пациенты теряют около четверти своей общей массы тела или 60-70% лишнего веса, что считается эффективным методом борьбы с ожирением, сообщает Газета.Ру.