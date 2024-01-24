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По данным Росстата, в 2022 году количество случаев ожирения в России достигло более 419 тысяч
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:39

По данным Росстата, в 2022 году количество случаев ожирения в России достигло более 419 тысяч

В 2022 году количество случаев ожирения в России, по данным Росстата, достигло более 419 тысяч, что является увеличением по сравнению с предыдущими годами (372 тысячи в 2020 году и 383 тысячи в 2021 году).

Согласно сборнику Росстата "Здравоохранение в России-2023", в позапрошлом году 13,05 миллиона россиян страдали от болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. Среди них сахарный диабет и ожирение выявлены у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан соответственно. В отношении детей до 14 лет отмечено, что в 2022 году ожирение выявлено у 108 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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