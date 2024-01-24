По данным Росстата, в 2022 году количество случаев ожирения в России достигло более 419 тысяч

В 2022 году количество случаев ожирения в России, по данным Росстата, достигло более 419 тысяч, что является увеличением по сравнению с предыдущими годами (372 тысячи в 2020 году и 383 тысячи в 2021 году).
Согласно сборнику Росстата "Здравоохранение в России-2023", в позапрошлом году 13,05 миллиона россиян страдали от болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. Среди них сахарный диабет и ожирение выявлены у 5,27 миллиона и 2,17 миллиона граждан соответственно. В отношении детей до 14 лет отмечено, что в 2022 году ожирение выявлено у 108 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению
Ремиссия, представляющая собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без медикаментозной терапии, оказалась сложной задачей.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
В РФ разработали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом
Институт интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) представил инновационную платформу iOk, включающую три бесплатных онлайн-сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработанные сервисы, No Code ML, DLgram и ParticlesNN, основаны на нейросети Cascade Mask-RCNN, обученной на 5 тыс. объектов.
Врач Павлова предостерегает от демонизации хлеба
Врач эндокринолог Зухра Павлова предостерегает от демонизации хлеба, подчеркивая, что умеренное потребление цельнозернового хлеба приносит выгоды для сердца, кишечника и нервной системы.