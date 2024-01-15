Новое исследование выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови

Новое исследование в журнале Blood Advances выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови — моноклональная гаммапатия неопределенного значения (MGUS), которое может предшествовать развитию множественной миеломы, формы рака крови.
В 2020 году более 42% населения США страдали от ожирения. Однако мало исследований затрагивает вопрос влияния ожирения на рак. Исследователи из Массачусетской больницы обнаружили, что ожирение увеличивает вероятность появления MGUS на 73%. Высокоактивные люди имеют меньший риск, но курение и недостаток сна также увеличивают вероятность MGUS.
Исследование ограничено временным периодом и не дает определенных выводов о причинной связи. Новые политики оценки здоровья также поднимают вопросы о точности использования только ИМТ. Дальнейшие исследования планируются для подтверждения результатов и лучшего понимания взаимосвязи между ожирением и риском развития MGUS и множественной миеломы, сообщает Planet Today.
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