Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали закрывать счета своих клиентов — физлиц и компаний из России из-за риска вторичных санкций со стороны Запада. Финансовые расчеты из России и в обратную сторону также блокируются, пишут "Ведомости".
Источниками издания стали бизнесмены, работающие в ОАЭ и представитель объединения "Деловая Россия". "Ведомостям" также рассказали, что по по причинам, не всегда прозрачным, в ОАЭ банковский сектор продолжает закрывать счета фирмам, если следы ведут к российским собственникам.
Закон о вторичных санкциях выпущенный США в декабре 2023 года привел к тому, что банки Турции, Ктитая и ОАЭ из-за угрозы вторичных санкций стали бояться работать с Россией.
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