Врач и телеведущая Елена Малышева выделила два ключевых суперпродукта, полезных для здоровья женского организма: бразильский орех и устрицы. Исследования подтверждают благоприятное воздействие веществ в их составе на женскую половую систему, предотвращая рак, замедляя процессы преждевременного старения и поддерживая баланс гормонов.

Малышева подчеркнула, что уже трех граммов бразильского ореха достаточно для удовлетворения дневной потребности в селе. Кроме того, льняное масло рекомендовано как замена соусам и майонезу в салатах, обеспечивая организм необходимыми витаминами, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Упомянутые устрицы также признаны полезными за содержание цинка, способствующего восстановлению коллагена, необходимого для здоровья кожи, сообщает МедиаПоток.