Онколог Снежанна Генинг из группы компаний BestDoctor подчеркнула, что микроволновки не обладают свойством вызывать рак, опровергнув распространенный миф.
Врач объяснила, что микроволновые печи используют низкочастотные волны, которые не влияют на структуру атомов. Электромагнитные волны, создаваемые магнетроном в микроволновке, разогревают еду, вызывая вибрацию молекул воды и выделение тепла.
Она подчеркнула отсутствие радиоактивности и опасного облучения в разогретой пище, предостерегла от использования неисправных микроволновок и отметила важность правильного использования материалов при нагреве, чтобы избежать выделения токсичных веществ.
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