Семьи 13-ти погибших горняков на шахте в Амурской области получат годовой заработок своих кормильцев. Несовершеннолетним детям в семьях погибших рабочих также будут ежемесячно платить по среднемесячному заработку до достижения совершеннолетия, сообщает пресс-служба акционерного общества "Покровский рудник".



Сегодня также стало известно, что поисковые работы по спасению пропавших горняков после обвала на шахте "Пионер" прекращена. Сообщается, что работы остановлены из-за угрозы повторного обвала горных пород. В пятой и шестой поисковых шахтах, пробитых спасателями к предполагаемому месту нахождения рабочих, также была обнаружена вода.

В ходе расследования ЧП было предъявлено обвинение руководителю "Пионера" за нарушение требований безопасности при проведения работ после обрушения на руднике.







