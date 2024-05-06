В ответ на провокационные заявления западных политиков Россия проведёт учения с использованием тактического ядерного оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Учения пройдут в Южном военном округе с участием авиации и сил ВМФ.
В сообщении ведомства говорится:
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — сообщает военное ведомство России.
Во время учений с использованием ракетного вооружения Южного военного округа будет отрабатываться практическая подготовка и проведение операций по применению нестратегического ядерного оружия.
Руководство армии подчеркивает что данные учения — это своего рода ответ на агрессивные высказывания некоторых западных лидеров в адрес нашей страны.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
Запад ищет замену Зеленскому
В Соединенных Штатах активизировались усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщили в пресс-службе СВР.
Несколько сотен российских туристов застряли в Хургаде
Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria из Хургады в Шереметьево. Около 600 пассажиров, включая семьи с детьми, были вынуждены ждать в тяжелых условиях, без еды и воды, в грязных туалетах.
Холдинг "Швабе" разработал тепловизионную систему для управления транспортом в условиях нулевой видимости
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал тепловизионную систему разведки для транспорта. Это устройство позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях плохой видимости.
На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет
Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.