В ответ на провокационные заявления западных политиков Россия проведёт учения с использованием тактического ядерного оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Учения пройдут в Южном военном округе с участием авиации и сил ВМФ.

В сообщении ведомства говорится:

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — сообщает военное ведомство России.

Во время учений с использованием ракетного вооружения Южного военного округа будет отрабатываться практическая подготовка и проведение операций по применению нестратегического ядерного оружия.

Руководство армии подчеркивает что данные учения — это своего рода ответ на агрессивные высказывания некоторых западных лидеров в адрес нашей страны.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)