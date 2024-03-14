Сегодня Владимир Путин по видеосвязи заложил начало возведения бетонного основания под новый, 7-ой реактор ЛАЭС в Сосновом бору. На данный момент Ленинградская станция — это крупнейшая по мощности АЭС в России. Развиваясь такими темпами, в общем энергобалансе нашей страны к 2045 году доля ядерной энергетики может достигнуть 25%, передает сегодня агентство ТАСС слова Владимира Путина.

Являясь мировым лидером в сфере атомных технологий, Россия не просто строит объекты атомной генерации, а создает "с нуля" целую отрасль, комплексно подходя к реализации своих долгосрочных проектов в дружественных странах-партнерах. Всего по миру идет стройка 22-х реакторов в 7-ми странах при участии специалистов "Росатома". Также наша страна и Белоруссия активно сотрудничают в атомной сфере.