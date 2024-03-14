Сегодня Владимир Путин по видеосвязи заложил начало возведения бетонного основания под новый, 7-ой реактор ЛАЭС в Сосновом бору. На данный момент Ленинградская станция — это крупнейшая по мощности АЭС в России. Развиваясь такими темпами, в общем энергобалансе нашей страны к 2045 году доля ядерной энергетики может достигнуть 25%, передает сегодня агентство ТАСС слова Владимира Путина.
Являясь мировым лидером в сфере атомных технологий, Россия не просто строит объекты атомной генерации, а создает "с нуля" целую отрасль, комплексно подходя к реализации своих долгосрочных проектов в дружественных странах-партнерах. Всего по миру идет стройка 22-х реакторов в 7-ми странах при участии специалистов "Росатома". Также наша страна и Белоруссия активно сотрудничают в атомной сфере.
В Германии боятся за жизни миллионов немцев из-за поставок оружия в Киев
Мнение озвучила одна из депутатов Бундестага.
Госдума предлагает осудить агрессию НАТО против Сербии
Четверть века назад военный блок НАТО начал агрессию против независимой Сербии, начав бомбардировку этой страны.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.