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Новый год под угрозой: За гуляния в новогоднюю ночь украинцы могут попасть в военкомат
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:48

Новый год под угрозой: За гуляния в новогоднюю ночь украинцы могут попасть в военкомат

Нового года не будет: украинцам запретили праздничные гуляния в главную ночь в году. Наказанием станет доставка в райотделы и территориальные центры комплектования (ТЦК). О том, что попасть в военкомат будет проще, чем за праздничный стол, предупредил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский.

- Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, - сообщил чиновник. - Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации.

Недавно власти Киева уже внесли законопроект о том, что мобилизация и воинский учет буду усовершенствованы. При неявке в военкомат военнообязанных будут ограничивать в правах.

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