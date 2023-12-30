Нового года не будет: украинцам запретили праздничные гуляния в главную ночь в году. Наказанием станет доставка в райотделы и территориальные центры комплектования (ТЦК). О том, что попасть в военкомат будет проще, чем за праздничный стол, предупредил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский.
- Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, - сообщил чиновник. - Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации.
Недавно власти Киева уже внесли законопроект о том, что мобилизация и воинский учет буду усовершенствованы. При неявке в военкомат военнообязанных будут ограничивать в правах.
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