Сегодня Министерство обороны сообщило, что в ходе специальной военной операции российскими войсками освобождено село Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

В сводке также говорится об ударе по 132-й механизированной и 68-й егерской бригадам Вооружённых сил Украины и об отражении 11 контратак ВСУ.

Ранее ВСУ признавали потерю Новокалиново. Также есть видео, на котором наши военные устанавливают на домах российские флаги.

Также сегодня стало известно, об освобождении н/п Кисловки в Харьковской области группировкой войск "Запад" российской армии.

Фото: UkrainaIncognita(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)