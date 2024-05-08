Сегодня Министерство обороны сообщило, что в ходе специальной военной операции российскими войсками освобождено село Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
В сводке также говорится об ударе по 132-й механизированной и 68-й егерской бригадам Вооружённых сил Украины и об отражении 11 контратак ВСУ.
Ранее ВСУ признавали потерю Новокалиново. Также есть видео, на котором наши военные устанавливают на домах российские флаги.
Также сегодня стало известно, об освобождении н/п Кисловки в Харьковской области группировкой войск "Запад" российской армии.
Фото: UkrainaIncognita(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Apple оставит в комплекте к iPad только кабель
Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Депутат-иноагент из Мосгордумы лишён мандата
Подавляющим большинством голосов парламентариев Московской городской думы их коллега Евгений Ступин, признанный министерством юстиции РФ иностранным агентом исключен из рядов законодателей.
Эксперты СберАвто: Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW лидируют на вторичном рынке с пробегом до 100 тыс. км
Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.