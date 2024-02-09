Новый год по лунному календарю наступит 10 февраля. В его канун буддийский лама Читинского дацана Биликжаб Бадмаев во главе монахи читинского дацана "Дамба Брайбунлинг" провели очищающий обряд Дугжууба. Он должен избавить верующих от невзгод в преддверии Сагаалгана.

В огненном ритуале приняли участие сотни жителей Читы. Ритуал связан с подношением жертвенной субстанции высшим божествам. "Все плохое и негативное мы оставляем в прошлом и с хорошими помыслами переходим в Новый год — Белый месяц", — приводит ТАСС слова Бадмаева.









