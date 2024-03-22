Врач Маневич предупредил о рисках, связанных с ковырянием в носу

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич отмечает, что привычка ковырять в носу может привести к повреждению слизистой оболочки носа, вызвать кровотечения и спровоцировать различные заболевания, включая ринит и синусит.
Особенно это опасно для детей, чьи носовые кровотечения в 99% случаев связаны с этой привычкой.
В зимний период риск усиливается из-за сухости воздуха в помещениях, что делает слизистые более подверженными повреждениям. Маневич предупреждает о возможных серьезных последствиях, включая механическое повреждение капилляров в зоне Киссельбаха и образование корочек, что может привести к продолжительным проблемам, сообщает РИАМО.
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