Врач Маневич предупредил о рисках, связанных с ковырянием в носу

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич отмечает, что привычка ковырять в носу может привести к повреждению слизистой оболочки носа, вызвать кровотечения и спровоцировать различные заболевания, включая ринит и синусит.

Особенно это опасно для детей, чьи носовые кровотечения в 99% случаев связаны с этой привычкой.

В зимний период риск усиливается из-за сухости воздуха в помещениях, что делает слизистые более подверженными повреждениям. Маневич предупреждает о возможных серьезных последствиях, включая механическое повреждение капилляров в зоне Киссельбаха и образование корочек, что может привести к продолжительным проблемам, сообщает РИАМО.