Врач Макаров выделил возможную причину головных болей и храпа

Искривление носовой перегородки может быть причиной головной боли, храпа и проблем с носовым дыханием. Отоларинголог Андрей Макаров подчеркивает, что большинство людей имеют искривленную перегородку, вызванную различными факторами, такими как неравномерное формирование в подростковом возрасте или давление от полипов и травм.
В случае, если искривление вызывает дискомфорт, включая головную боль, заложенность носа, храп и нарушение сна, рекомендуется операция септопластики.
Исследование, проведенное в Швеции, показало, что 81% пациентов с выраженным искривлением и 31% с незначительными нарушениями отметили значительное улучшение после операции, сообщает Газета.Ру.
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