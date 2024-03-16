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Врач Макаров выделил возможную причину головных болей и храпа
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:36

Врач Макаров выделил возможную причину головных болей и храпа

Искривление носовой перегородки может быть причиной головной боли, храпа и проблем с носовым дыханием. Отоларинголог Андрей Макаров подчеркивает, что большинство людей имеют искривленную перегородку, вызванную различными факторами, такими как неравномерное формирование в подростковом возрасте или давление от полипов и травм.

В случае, если искривление вызывает дискомфорт, включая головную боль, заложенность носа, храп и нарушение сна, рекомендуется операция септопластики.

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что 81% пациентов с выраженным искривлением и 31% с незначительными нарушениями отметили значительное улучшение после операции, сообщает Газета.Ру.

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