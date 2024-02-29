Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.02.2024 : 91,8692
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.02.2024 : 99,45
Врач Мясников обсудил ключевые факторы, приводящие к заложенности носа
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:49

Врач Мясников обсудил ключевые факторы, приводящие к заложенности носа

Врач Александр Мясников подчеркнул, что основные причины насморка включают искривление перегородки носа, наличие полипов и аденоидов у детей, а также возможный синусит. Мясников отметил, что термин "гайморит" не всегда корректен, поскольку проблемы с носом могут быть связаны с различными синусами.

Он также упомянул неаллергические хронические синуситы, воздействие бытовой химии, вкусовой ринит, лекарства, алкогольную реакцию, а также медикаментозный ринит, возникающий из-за частого использования капель для носа и приводящий к зависимости от них, сообщает МедиаПоток.

Мир

Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech

Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech

Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.

Читать полностью
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге

Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге

Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.

Читать полностью

Общество

Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной

Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"

На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.

Читать полностью
Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу

Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com

Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах.

Читать полностью

Новости