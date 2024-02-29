Врач Мясников обсудил ключевые факторы, приводящие к заложенности носа

Врач Александр Мясников подчеркнул, что основные причины насморка включают искривление перегородки носа, наличие полипов и аденоидов у детей, а также возможный синусит. Мясников отметил, что термин "гайморит" не всегда корректен, поскольку проблемы с носом могут быть связаны с различными синусами.
Он также упомянул неаллергические хронические синуситы, воздействие бытовой химии, вкусовой ринит, лекарства, алкогольную реакцию, а также медикаментозный ринит, возникающий из-за частого использования капель для носа и приводящий к зависимости от них, сообщает МедиаПоток.
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