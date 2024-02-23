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Врач Зайцев подчеркивает важность правильного лечения насморка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

Врач Зайцев подчеркивает важность правильного лечения насморка

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от самостоятельного применения сосудосуживающих капель из-за риска привыкания и дисбаланса. Рекомендуется использовать их осторожно, не более 2-3 раз в сутки в течение 5-7 дней.

Зайцев советует обращаться к врачу для назначения подходящего лечения, включая антисептики или антибиотики, после использования детских сосудосуживающих капель. Он также предупреждает о рисках гайморита при промывании носа. При использовании масляных капель необходима осторожность, предпочтительно выбирать аптечные препараты.

Зайцев настаивает на избегании самостоятельного применения антибиотиков из-за риска резистентности и снижения иммунитета, рекомендуя следовать только рекомендациям врача и не принимать несколько препаратов одновременно без консультации специалиста, сообщает Вечерняя Москва.

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