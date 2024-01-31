Врач Степанов предлагает эффективный метод борьбы с насморком

Врач Сергей Степанов предлагает эффективный метод противостояния насморку, избегая привыкания к сосудосуживающим каплям. Вместо постоянного использования одного препарата, рекомендуется периодически менять капли с другим активным веществом, чтобы предотвратить развитие зависимости и избежать побочных эффектов.

Врач также предлагает использовать соленую воду для промывания полостей носа, поскольку этот метод не вызывает привыкания. Однако, стоит избегать промывания носа простой водой, чтобы не нарушить солевой баланс и избежать отеков. В дополнение к этому, регулярное проветривание комнаты и увлажнение воздуха также рекомендуются для предотвращения насморка, сообщает МедиаПоток.