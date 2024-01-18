Отоларинголог Марнова предупреждает о потенциальных опасностях использования капель для носа

Отоларинголог Светлана Марнова предупреждает о потенциальных опасностях использования капель для носа, особенно сосудосуживающих препаратов. Она подчеркивает, что такие препараты могут вызвать нарушение сердечного ритма и не рекомендуются для людей с аритмией. Врач указывает на различные противопоказания, включая глаукому, атрофический ринит, феохромацитому, прием ингибиторов МАО и после хирургических вмешательств на головном мозге.
Даже для здоровых людей, злоупотребление сосудосуживающими препаратами может вызвать аллергии, головные боли, нарушения зрения и другие побочные эффекты. Марнова предостерегает от развития зависимости от этих препаратов, подчеркивая, что их использование должно быть ограничено пятью днями.
Врач рекомендует избегать применения сосудосуживающих препаратов в период беременности и кормления, а также у маленьких детей. При наличии заложенности носа, она советует рассмотреть применение препаратов с гипертоническим раствором. В случае использования сосудосуживающих, важно строго следовать инструкции и учитывать возможные побочные явления, сообщает Газета.Ру.
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