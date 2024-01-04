Врач Немальцева: зачем нужно лечить насморк

Обычный насморк обычно проходит самостоятельно за 7-10 дней. Однако, если он длится более двух недель и сопровождается различными симптомами, необходимо принимать меры.

Врач Татьяна Немальцева рекомендует обращаться за консультацией к оториноларингологу, чтобы избежать развития хронического ринита и других осложнений. Виды затяжного насморка включают слизистый, аллергический, вазомоторный, и у грудных детей.

Врач подчеркивает, что игнорирование проблемы или неправильное применение лекарств может привести к серьезным осложнениям, и рекомендует аккуратное лечение при длительном насморке, сообщает Аргументы И Факты.