Врач Немальцева: зачем нужно лечить насморк

Обычный насморк обычно проходит самостоятельно за 7-10 дней. Однако, если он длится более двух недель и сопровождается различными симптомами, необходимо принимать меры.
Врач Татьяна Немальцева рекомендует обращаться за консультацией к оториноларингологу, чтобы избежать развития хронического ринита и других осложнений. Виды затяжного насморка включают слизистый, аллергический, вазомоторный, и у грудных детей.
Врач подчеркивает, что игнорирование проблемы или неправильное применение лекарств может привести к серьезным осложнениям, и рекомендует аккуратное лечение при длительном насморке, сообщает Аргументы И Факты.
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