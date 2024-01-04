Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Врач Немальцева: зачем нужно лечить насморк
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:32

Врач Немальцева: зачем нужно лечить насморк

Обычный насморк обычно проходит самостоятельно за 7-10 дней. Однако, если он длится более двух недель и сопровождается различными симптомами, необходимо принимать меры.

Врач Татьяна Немальцева рекомендует обращаться за консультацией к оториноларингологу, чтобы избежать развития хронического ринита и других осложнений. Виды затяжного насморка включают слизистый, аллергический, вазомоторный, и у грудных детей.

Врач подчеркивает, что игнорирование проблемы или неправильное применение лекарств может привести к серьезным осложнениям, и рекомендует аккуратное лечение при длительном насморке, сообщает Аргументы И Факты.

Мир

Учеными найдена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма

Учеными найдена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма

Обнаружена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма, указывающая на появление фотосинтеза минимум 1,7-1,8 млрд лет назад. Палеонтологи изучили отложения древних морских пород в Австралии и обнаружили в них структуры, похожие на тилакоиды цианобактерий.

Читать полностью
Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке

Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке

Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке из-за близкородственного скрещивания. Благодаря анализу геномов девяти представителей этого вида, обитающих в различных регионах Южной Африки, Китайские и европейские ученые обнаружили опасные генетические вариации, вызывающие амилоидоз.

Читать полностью

Общество

Врач Быстрицкая дает ценные рекомендации по уходу за кожей

Врач Быстрицкая дает ценные рекомендации по уходу за кожей

Врач-дерматовенеролог Елена Быстрицкая дает ценные рекомендации по уходу за кожей. Согласно ее советам, витамин А играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Этот жирорастворимый витамин не только эффективен в борьбе с прыщами в подростковом возрасте, но также способствует омоложению и улучшению состояния кожи с течением времени.

Читать полностью
Диетолог Денисова рассказала, почему важно употреблять овощи

Диетолог Денисова рассказала, почему важно употреблять овощи

Диетолог Наталья Денисова выделяет четыре ключевых причины употребления большего количества овощей, помимо витаминов. Антиоксиданты, содержащиеся в овощах, защищают организм от вредных веществ и способствуют профилактике заболеваний, продлению молодости и красоты.

Читать полностью

Новости