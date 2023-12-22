Врач общей практики Беляева раскрыла причины хронической заложенности носа

Врач общей практики Мария Беляева подчеркнула, что такое состояние может сохраняться долгое время после пройденной простуды. Среди основных причин хронического ринита врач выделила воспалительные и невоспалительные изменения ЛОР-органов, такие как кисты, полипы и искривление перегородки носа.

Особое внимание Беляева уделила неконтролируемому употреблению сосудосуживающих веществ, индивидуальной непереносимости химических соединений (краски, духи, табак) и влиянию изменений погоды, сырости или холодов. Она также подчеркнула, что лекарственные препараты, изменения гормонального фона, менопауза и беременность могут быть потенциальными факторами, влияющими на длительность ринита, сообщает Аргументы И Факты.