Советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц сообщила, что Норвегия, как председатель Арктического совета, будет сожалеть о выходе России из организации.
- Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, - сказала Харбиц. - Мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение.
На данный момент Россия заморозила членские ежегодные взносы в объединение. Однако, по словам представителей РФ, вопрос о выходе страны из Арктического совета неактуален. Для продолжения сотрудничества необходимо возобновление практической работы с участием всех стран-членов
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