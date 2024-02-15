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Представители Норвегии сообщили, что будут жалеть о выходе России из Арктического совета
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:49

Представители Норвегии сообщили, что будут жалеть о выходе России из Арктического совета

Советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц сообщила, что Норвегия, как председатель Арктического совета, будет сожалеть о выходе России из организации.

- Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, - сказала Харбиц. - Мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение.

На данный момент Россия заморозила членские ежегодные взносы в объединение. Однако, по словам представителей РФ, вопрос о выходе страны из Арктического совета неактуален. Для продолжения сотрудничества необходимо возобновление практической работы с участием всех стран-членов

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