Стихия накрыла несколько штатов в США. Сильный снегопал и ледяной дождь осложнили погодную обстановку на северо-востоке страны. Крупные города, такие как Нью-Йорк, Бостон и Провиденс испытывают трудности, сообщает "МИР24".

Дистанционное обучение ввели в школах, отменены сотни авиарейсов, водителей власти просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальщики с расчисткой сугробов не справляются, жители сами берут в руки лопаты.

Обледеневшие провода рвутся и нарушается энергоснабжение. В Пенсильвании отмечено более 145 тыс. случаев отключений потребителей. Это самый мощный за три года снегопад, говорят синоптики США.