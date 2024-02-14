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Шторм
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:40

Шторм "Нористер" обесточил северо-восток США

Стихия накрыла несколько штатов в США. Сильный снегопал и ледяной дождь осложнили погодную обстановку на северо-востоке страны. Крупные города, такие как Нью-Йорк, Бостон и Провиденс испытывают трудности, сообщает "МИР24".

Дистанционное обучение ввели в школах, отменены сотни авиарейсов, водителей власти просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальщики с расчисткой сугробов не справляются, жители сами берут в руки лопаты.

Обледеневшие провода рвутся и нарушается энергоснабжение. В Пенсильвании отмечено более 145 тыс. случаев отключений потребителей. Это самый мощный за три года снегопад, говорят синоптики США.

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