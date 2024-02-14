Стихия накрыла несколько штатов в США. Сильный снегопал и ледяной дождь осложнили погодную обстановку на северо-востоке страны. Крупные города, такие как Нью-Йорк, Бостон и Провиденс испытывают трудности, сообщает "МИР24".
Дистанционное обучение ввели в школах, отменены сотни авиарейсов, водителей власти просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальщики с расчисткой сугробов не справляются, жители сами берут в руки лопаты.
Обледеневшие провода рвутся и нарушается энергоснабжение. В Пенсильвании отмечено более 145 тыс. случаев отключений потребителей. Это самый мощный за три года снегопад, говорят синоптики США.
Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке
Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.
Российскому дипломату Эстония выразила возмущение
Эстония сначала выразила возмущение, а потом потребовала разъяснения.
Ушла из жизни мать Бориса Немцова
Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.
Поправки в закон для защиты домашних животных
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась на тему защиты животных и домашних питомцев.