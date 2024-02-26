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Остановку расследований на
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:54

Остановку расследований на "Северных потоках" Песков считает "абсурдной"

Россия будет наблюдать за выводами, которые будут приняты государственными органами ФРГ по итогам расследования "аварии" на "Северных потоках", сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня же стало известно, что правоохранительные органы Дании уже завершили расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1 и 2" в Балтийском море, которые случились в сентябре 2022 года. Ранее также Швеция безрезультатно завершила своё расследование.

"Безусловно, ситуация близка к абсурдной," — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, комментируя происходящее по этому поводу в Европе. Сам Владимир Путин в недавнем нашумевшем на весь мир интервью Такеру Карлсону, на вопрос, кто взорвал Северные потоки, прямо ответил "конечно же вы", имея в виду США.

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