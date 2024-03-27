Пермские ученые разработали новую систему шумоподавления в авиадвигателе

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о разработке новой системы снижения авиационного шума, способной увеличить эффективность поглощения шума авиадвигателя на 10%. Эта система представляет собой конструкцию из ячеек разной высоты, расположенных по спиральной схеме. В отличие от традиционных перфорированных панелей с наполнителем, новая разработка обладает улучшенной акустической эффективностью благодаря особенностям строения ячеек и их расположению.

Тестирование проводилось на уровне 130 дБ, что соответствует уровню шума авиационного двигателя. Результаты показали, что новая конструкция обладает высокой акустической эффективностью, превосходящей классические равномерные звукопоглощающие конструкции. По словам исследователей, диапазон рабочих частот новой разработки увеличился на 50%, а эффективность поглощения шума увеличилась на 10% по сравнению с классическими методами, сообщает ТАСС.