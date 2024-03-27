Пермские ученые разработали новую систему шумоподавления в авиадвигателе

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о разработке новой системы снижения авиационного шума, способной увеличить эффективность поглощения шума авиадвигателя на 10%. Эта система представляет собой конструкцию из ячеек разной высоты, расположенных по спиральной схеме. В отличие от традиционных перфорированных панелей с наполнителем, новая разработка обладает улучшенной акустической эффективностью благодаря особенностям строения ячеек и их расположению.
Тестирование проводилось на уровне 130 дБ, что соответствует уровню шума авиационного двигателя. Результаты показали, что новая конструкция обладает высокой акустической эффективностью, превосходящей классические равномерные звукопоглощающие конструкции. По словам исследователей, диапазон рабочих частот новой разработки увеличился на 50%, а эффективность поглощения шума увеличилась на 10% по сравнению с классическими методами, сообщает ТАСС.
Исследование британских ученых выявило неожиданный эффект от магнитов на холодильнике, привезенных из поездок
Опубликованные результаты исследования показывают, что магниты на холодильнике становятся значимым источником приятных воспоминаний, помогая людям переживать заново радостные моменты от поездок.
В Vogue объявили джинсовый плащ новым трендом весны 2024 года
Ведущие модные редакторы, включая французскую версию Vogue, выделили джинсовый плащ как один из самых актуальных предметов гардероба, привлекая внимание ценителей моды по всему миру.
Невролог Голубинская рассказала, как помочь человеку при эпилептическом припадке
Невролог Ольга Голубинская предупреждает об опасности следования непроверенным онлайн-советам и популярным заблуждениям при оказании первой помощи при эпилептических припадках.
В древнем городе Тлателолко ученые обнаружили следы развитых технологий
В результате спасательных археологических раскопок в древнем городе Тлателолко, проведенных сотрудниками Национального института антропологии и истории Мексики, были обнаружены следы высокотехнологичной водной системы, построенной с большим мастерством.