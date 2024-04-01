Известный дрон с шестью винтами или гексакоптер "Баба-яга" сбили под Донецком, и он попал к российским специалистам, которые разобрали и изучили его досконально. Из чего специалисты по fpv-дронам смогли сделать много выводов и получить новой информации.

В частности, стало понятно, что трофейный аппарат в процессе производства и испытаний много ездил по Восточной Европе и Украине. Эта информация позволяет судить о путях логистики и производства для ВСУ. А картина боевого применения и логистики поставок запчастей к нему стала понятно благодаря контроллеру и компьютеру аппарата.