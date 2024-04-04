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Два человека погибли в Херсонской области от удара дронов по машине с продуктами
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:17

Два человека погибли в Херсонской области от удара дронов по машине с продуктами

Сегодня произошел очередной инцидент с ударом дронов ВСУ по мирным объектам. В Херсонской области беспилотники атаковали грузовик с продуктами.

После атаки на водительскую дверь, раненый водитель покинул кабину и попытался оказать себе первую медицинскую помощь — с помощью жгута остановить кровь из ноги. Однако был убит вторым дроном. Прибывшие на место ЧП люди были атакованы следующим беспилотником.

"Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне… Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабина воду и продукты", — сказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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